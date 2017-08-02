В Москве женщина через балкон залезла в чужую квартиру и украла таксу

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Столичные полицейские задержали женщину, которая проникла в квартиру пенсионера и похитила собаку стоимостью восемь тысяч рублей. В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело о краже.

Женщина похитила собаку из квартиры пенсионера в столичном районе Ясенево. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Пожилой мужчина заявил, что 26-летняя знакомая разбила стекло на балконе его квартиры, расположенной на первом этаже, проникла в комнату и похитила его таксу стоимостью восемь тысяч рублей", - говорится в сообщении.

В ходе розыска полицейские задержали безработную подозреваемую. В отношении женщины возбуждено уголовное дело о краже.

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