Россия запретила импорт свинины и охотничьих трофеев из Румынии

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Россия со 2 августа запретила поставки живых свиней, продукции свиноводства, а также охотничьих трофеев из Румынии. Ограничения вводятся в связи с регистрацией очага африканской чумы свиней на территории этой страны. Уже поступившая продукция подлежит возврату.

Россельхознадзор зарегистрировал очаг африканской чумы свиней на территории Румынии. В связи с этим со 2 августа 2017 года вводятся временные ограничения на ввоз свиноводческой продукции в Россию. Об этом говорится в сообщении на сайте надзорного ведомства.

Ограничения коснутся "живых свиней, свинины и сырых свиных мясопродуктов, мяса диких кабанов, рогокопытного и кожевенного, кишечного сырья, щетины, готовой продукции, содержащей в своем составе свинину, не подвергнутых полной таксидермической обработке охотничьих трофеев, полученных от восприимчивых видов животных, всех видов кормов и кормовых добавок для свиней", отмечает ведомство.

Указанные грузы, поступившие из Румынии в пункты пропуска через государственную границу Российской Федерации после 2 августа 2017 года включительно, подлежат возврату.

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