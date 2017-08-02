"Спартак" объявил о переходе Марио Пашалича из "Челси"
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Футболист "Челси" Марио Пашалич на правах аренды перешел в московский "Спартак". Срок соглашения хорватского полузащитника будет действовать с 4 августа 2017 года до 30 июня 2018 года.
Хорватский полузащитник Марио Пашалич перешел из лондонского футбольного клуба "Челси" в московский "Спартак" на правах аренды. Об этом сообщается на официальном сайте красно-белых.
"ФК "Спартак-Москва" и ФК "Челси" согласовали условия аренды хорватского полузащитника Марио Пашалича. В среду в Риме с ним был подписан личный контракт", - говорится в сообщении.
Срок арендного соглашения 22-летнего хорватского футболиста с московским клубом будет действовать с 4 августа 2017 года до 30 июня 2018 года.
В прошлом сезоне Пашалич играл на правах аренды в итальянском "Милане". Он провел за клуб 27 матчей и забил 5 голов. В составе "Милана" хорват стал обладателем Суперкубка Италии.
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