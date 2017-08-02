Трамп назвал ущербным закон о новых антироссийских санкциях

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Президент США Дональд Трамп раскритиковал ранее подписанный им закон о санкциях против России. По его мнению, это ущербный документ, который содержит в себе "явно неконституционные статьи". Он выразил надежду, что новые санкции не помешают работе с европейскими союзниками по разрешению конфликта на Украине.

Закон об ужесточении санкционного режима в отношении России, Ирана и КНДР является ущербным и содержит ряд неконституционных статей. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, комментируя ранее подписанный им документ.

"Хотя я и поддерживаю жесткие меры, призванные наказать и сдержать агрессивное и дестабилизирующее поведение Ирана, Северной Кореи и России, этот закон является весьма ущербным", - цитирует ТАСС заявление американского лидера, которое распространил Белый дом.

Несмотря на это, Трамп выразил надежду, что реализация закона не помешает работе США с европейскими союзниками по разрешению конфликта на Украине.

Документ ограничивает возможности президента США. В частности, Трамп не сможет снять с России санкции без одобрения Конгресса. Кроме того, новые антироссийские санкции предусматривают сокращение максимального срока рыночного финансирования банков, находящихся под санкциями, до 14 дней, а компаний нефтегазового сектора - до 30 дней.

Ранее Россия потребовала от США сократить штат сотрудников дипломатических представительств в Роосии. США также лишили посольской дачи и склада в Москве.

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