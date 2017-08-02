Ударившему корреспондента НТВ мужчине грозит 2 года тюрьмы

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По факту нападения на журналиста НТВ в Парке Горького возбуждено уголовное дело по статье "Побои". Пьяному мужчину, который ударил корреспондента во время прямого включения, грозит до двух лет лишения свободы.

Россия отмечает день Воздушно-десантных войск. Празднование не обошлось и без происшествий, передает "ТВ Центр". В столичном парке Горького, где 2 августа традиционно собираются голубые береты, пьяный мужчина набросился на корреспондента телекомпании НТВ, который вел репортаж в прямом эфире, и ударил его по лицу.

Прямое включение пришлось прервать, а журналисту обратиться за медицинской помощью. Хулиган был задержан на месте и препровожден в отделение полиции. Там он сообщил, что корреспондент просто подвернулся ему под руку.

По факту случившегося полиция возбудила уголовное дело по статье "Побои". Об этом TVC.RU сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Хулигану грозит до двух лет лишения свободы.