Побег "банды ГТА" предотвратили охранявшие другой процесс силовики

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Конвоиры в здании Московского областного суда грубо нарушили все инструкции. Так произошедшее накануне прокомментировал директор Росгвардии. По словам Виктора Золотова, при сопровождении лиц, обвиняемых в особо тяжких преступлениях, на группу из пяти человек должно быть 8 конвоиров. В данном случае охранников было только двое. Кроме того, наручники на подозреваемых были надеты спереди, а не сзади. Всё это и дало возможность участникам опаснейшей банды осуществить попытку побега.

Жизнь сотрудника Росгвардии, бойца Сергиево-Посадского ОМОНа, получившего накануне ранение в перестрелке в здании Мособлсуда, вне опасности. Это подтвердили и врачи ведомственного госпиталя. Пообещали в скором времени отпустить его домой, отмечает "ТВ Центр".

Следователи уже смогли восстановить всю хронологию событий. Так, после заключительного слова гособвинителя, который попросил приговорить обвиняемых в убийстве 17 водителей к пожизненному лишению свободы, был объявлен перерыв до 8 августа. Пятерых из девяти обвиняемых двое конвоиров, мужчина и женщина, препроводили в спецлифт на четвертом этаже, чтобы отвезти в подвал здания.

Потасовка завязалась практически сразу. Обвиняемые напали на конвоиров и начали раскачивать лифт, в результате чего он остановился между третьим и вторым этажами. Позже кабину поднял дежурный электромеханник. О ЧП было сообщено всем сотрудникам правоохранительных органов, которые находились в суде. В том числе сотрудникам Росгвардии, которые охраняли фигурантов совершенно другого дела и другим конвоирам. На них и наткнулись преступники, когда вышли из лифта.

"При открытии лифта арестованные открыли стрельбу по старшему сержанту полиции Денису Ланских и двум сотрудникам Росгвардии, один из которых был ранен. Ответным огнем один из нападавших был ранен и бандиты предприняли попытку прорваться через смежный коридор. Находящиеся там прапорщик полиции Николай Макаренко и старший сержант полиции Денис Коробчан применили оружие и ликвидировали троих злоумышленников", - рассказала представитель МВД по Московской области Татьяна Петрова.

Всё это позволяет сделать вывод о том, что в ходе конвоирования были допущены множественные нарушения.

"На одного подконвойного должны быть два конвоира. Причем один задержанный должен быть прикован рукой своей к другому конвоиру. А свободный конвоир должен рядом идти и смотреть, как тот себя ведет. Одной рукой подконвойный ничего не сможет сделать против двух человек. Это норма", - говорит председатель Координационного совета Московского межрегионального профсоюза работников полиции Михаил Пашкин.

Эти правила носят гриф "для служебного пользования", поэтому пока не ясно как регламентируется перемещение подсудимых при помощи спецлифтов, которых в российских судах не так и много. Конвоированием подсудимых занимается специальная рота. В данном случае подмосковного полицейского главка.

"Людей не хватает катастрофически. Конвой не укомплектован. Видимо, в связи с этим и послали двух человек. Больше найти никого не смогли. А вызовов наверняка было много. Даже в этом составе они могли по одному водить задержанных туда, куда положено. Но для этого нужно было 9 раз подняться, 9 раз опуститься", - говорит Пашкин.

Сейчас высказывается множество версий: было это преступление спланированным или стало спонтанным. Говорят даже о заточке, которую якобы смог пронести в суд один из подсудимых. А с другой стороны, адвокаты уверяют: охрана их подзащитных нельзя было назвать многочисленной. Помимо Следственного комитета, внутреннюю проверку начали и в подмосковном МВД.

Дмитрий Гусев, Валерия Дзгоева. "ТВ Центр".