В Абхазии госпитализировали 30 человек после взрыва на складе боеприпасов

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На складе боеприпасов в Абхазии произошел взрыв. В результате ЧП около 30 человек госпитализировали. По предварительным данным, среди пострадавших - туристы.

Обновление: при взрыве на складе в Абхазии пострадали 19 российских туристов

Взрыв произошел на складе боеприпасов министерства обороны Абхазии в селе Приморском Гудаутского района, передает ТАСС со ссылкой на МВД республики.

В результате ЧП пострадали около 30 человек. Их госпитализировали в местные больницы. По предварительной версии, среди них есть туристы.

В настоящий момент жителей домов, расположенных в окрестностях горящего склада, эвакуируют в безопасное место. В ряде домов выбило стекла, ограничено движение по республиканской трассе Сухум - Новый Афон во избежание попадания осколков в проезжающие машины.

На самом складе полыхает пожар. Пока к нему подобраться невозможно, заявили в МВД, поскольку там до сих пор взрываются снаряды.

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