Россияне пострадали при взрыве на складе боеприпасов в Абхазии
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В результате взрыва на складе боеприпасов Минобороны Абхазии в селе Приморское Гудаутского района пострадали около 25 человек, в том числе туристы из России. Предварительно, они получили осколочные ранения, когда принимали ванны на сероводородном источнике.
Обновление: при взрыве на складе в Абхазии пострадали 19 российских туристов
Туристы из России получили осколочные ранения в Абхазии в результате взрыва на складе боеприпасов Минобороны Абхазии в селе Приморское Гудаутского района, передает "Интерфакс".
По данным пресс-службы министерства здравоохранения Абхазии, на момент взрыва россияне принимали ванны на сероводородном источнике, расположенном недалеко от места происшествия.
Общее количество пострадавших в результате ЧП – около 25 человек. Ранее сообщалось о госпитализации примерно 30 человек.
Жителей домов, расположенных в окрестностях горящего склада, эвакуируют в безопасное место. В ряде домов выбило стекла, ограничено движение по республиканской трассе Сухум - Новый Афон во избежание попадания осколков в проезжающие машины.
На самом складе полыхает пожар. Пока к нему подобраться невозможно, заявили в МВД, поскольку там до сих пор взрываются снаряды.
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