Microsoft добавит в Windows 10 функцию управления взглядом
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Осенью в Windows 10 появится функция Eye Control, с помощью которой ограниченные в движении пользователи смогут управлять компьютером. Разработка программы началась в 2014 году в рамках проекта. В настоящее время за Eye Control отвечает специальная группа разработчиков.
Корпорация Microsoft добавит в операционную систему Windows 10 функцию Eye Control, которая поможет управлять компьютером пользователям, ограниченным в движении. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.
"Участники программы Windows Insiders уже могут опробовать эту возможность, а официально она выйдет вместе с Windows 10 Creators Update осенью этого года", - говорится в сообщении.
Функции из набора Eye Control будут заменять мышь и клавиатуру. Разработка программы началась в 2014 году в рамках проекта. В настоящее время за Eye Control отвечает специальная группа разработчиков.
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