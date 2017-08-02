США провели четвертый за 2017 год пуск МБР Minuteman III

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Военно-воздушные силы США отчитались об очередных испытаниях межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. Ракета была запущена с авиабазы Вандерберг, расположенной примерно в 200 километрах к северо-западу от Лос-Анджелеса, штат Калифорния. До этого ракету тестировали в феврале, апреле и мае.

В США провели четвертый по счету в этом году учебный запуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление американских военных.

В ВВС США подчеркнули, что испытание МБР не является ответом на действия Северной Кореи. Однако пуск показал, что ядерный арсенал США надежен и эффективен.

VIDEO: US Air Force tests #ICBM as tensions grow with #NorthKorea; Missile flew 4,200 miles to target in Pacific; 4th test of 2017 #LiveDesk pic.twitter.com/UpBGgFSw9p — Dan Snyder (@DanSnyderFOX25) 2 августа 2017 г.

Сама МБР не была оснащена боеголовкой, на ракете было установлено оборудование для получения телеметрических данных.

Пуск был произведен с базы ВВС Ванденберг (штат Калифорния). Ракета преодолела приблизительно почти семь тысяч километров и упала в районе атолла Кваджалейн в южной части Тихого океана, являющегося частью Маршалловых островов. До этого ракету тестировали в феврале, апреле и мае.

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