США провели четвертый за 2017 год пуск МБР Minuteman III

В США провели четвертый по счету в этом году учебный запуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление американских военных.

В ВВС США подчеркнули, что испытание МБР не является ответом на действия Северной Кореи. Однако пуск показал, что ядерный арсенал США надежен и эффективен.

VIDEO: US Air Force tests #ICBM as tensions grow with #NorthKorea; Missile flew 4,200 miles to target in Pacific; 4th test of 2017 #LiveDesk pic.twitter.com/UpBGgFSw9p