При взрыве на складе в Абхазии пострадали 19 российских туристов

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В результате взрывов на военном складе пострадали не менее 27 человек, из них 19 - российские туристы. В момент взрыва люди купались в сероводородном источнике, расположенном всего в 300 метрах от эпицентра.

В Абхазии прогремел взрыв на складе боеприпасов местного Министерства обороны в селе Приморское Гудаутского района. Об этом сообщает "ТВ Центр".

В результате пострадали 27 человек, 19 из них — российские туристы. Все они получили осколочные ранения. Как сообщили в абхазском Минздраве, в момент взрыва люди купались в сероводородном источнике, расположенном всего в 300 метрах от эпицентра.

Также повреждены соседние дома. К месту взрыва прибыла спецтехника. Туристы спешно покидают место ЧП на попутках. На выезде из поселка образовались заторы.