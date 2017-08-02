ЦСКА вышел в раунд плей-офф футбольной Лиги чемпионов

Теги: Спорт футбол цска лига чемпионов

Московский ЦСКА обыграл афинский АЕК в третьем отборочном раунде Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 1:0. Таким образом, по сумме результатов двух матчей армейцы вышли в раунд плей-офф турнира.

Футбольный клуб ЦСКА обыграл греческую команду АЕК в матче третьего отборочного раунда Лиги чемпионов УЕФА. Встреча проходила на стадионе "ВЭБ Арена" в столице, передает TVC.ru.

Игра завершилась со счетом 1:0. В составе москвичей на 74-й минуте отличился полузащитник Бибрас Натхо.

На прошлой неделе в Афинах армейцы обыграли греков со счетом 2:0. Таким образом, по сумме результатов двух матчей ЦСКА вышел в раунд плей-офф Лиги чемпионов.

Читайте также:

Самолет насмерть сбил двух человек на пляже в Португалии

Иномарка врезалась в отбойник на МКАД и перевернулась на крышу

Около 150 человек эвакуировали из ЦУМа в центре Москвы

Кремль отреагировал на объявление Рогозина персона нон грата в Молдавии

Побег "банды ГТА" предотвратили охранявшие другой процесс силовики