ЦСКА вышел в раунд плей-офф футбольной Лиги чемпионов
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Московский ЦСКА обыграл афинский АЕК в третьем отборочном раунде Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 1:0. Таким образом, по сумме результатов двух матчей армейцы вышли в раунд плей-офф турнира.
Футбольный клуб ЦСКА обыграл греческую команду АЕК в матче третьего отборочного раунда Лиги чемпионов УЕФА. Встреча проходила на стадионе "ВЭБ Арена" в столице, передает TVC.ru.
Игра завершилась со счетом 1:0. В составе москвичей на 74-й минуте отличился полузащитник Бибрас Натхо.
На прошлой неделе в Афинах армейцы обыграли греков со счетом 2:0. Таким образом, по сумме результатов двух матчей ЦСКА вышел в раунд плей-офф Лиги чемпионов.
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