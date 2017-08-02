Кремль отреагировал на объявление Рогозина персона нон грата в Молдавии

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Абсолютно неприемлемым назвал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков решение Кишинева объявить Дмитрия Рогозина персона нон грата в Молдавии.

Кремль считает абсолютно неприемлемым решение Кишинева объявить вице-премьера Дмитрия Рогозина персона нон грата в Молдавии. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, пишет "Интерфакс".

В среду правительство Молдавии объявило персона нон грата вице-премьера Дмитрия Рогозина. Ему будет запрещено въезжать в страну и пересекать ее территорию транзитом.

Министр иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Андрей Галбура объяснил такую меру серией "деклараций, которые носят недружественный и очерняющий характер в адрес Республики Молдова и ее граждан".

Ранее протест в связи с действиями Кишинева выразил МИД России. В ведомстве подчеркнули, что Москва на протяжении последних лет последовательно работает над развитием активных отношений с Молдавией.