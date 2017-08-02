Иномарка врезалась в отбойник на МКАД и перевернулась на крышу
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Автомобиль Renault врезался в отбойник и опрокинулся на крышу на 16-м километре внутренней стороны МКАД. ДТП произошло в районе улицы Капотня. В результате аварии три человека пострадали, несколько человек зажало в салоне. На место происшествия прибыл медицинский вертолет.
В результате ДТП на МКАД пострадали три человека. Авария произошла в районе улицы Капотня, передает АГН "Москва".
Автомобиль Renault врезался в отбойник на 16-м километре внутренней стороны автодороги и опрокинулся на крышу.
Предварительно, кроме пострадавших, еще несколько человек зажало в салоне. На место происшествия прибыли спасатели и медицинский вертолет.
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