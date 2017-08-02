Самолет насмерть сбил двух человек на пляже в Португалии
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Легкий самолет совершил экстренную посадку на пляже в Португалии. Инцидент произошел в 30 километрах к югу от Лиссабона. В результате происшествия погибли восьмилетняя девочка и 50-летний мужчина.
В результате экстренной посадки легкий самолет Cessna насмерть сбил двух человек на пляже недалеко от Лиссабона. Об этом сообщает газета The Independent.
По данным СМИ, инцидент произошел в 30 километрах к югу от столицы Португалии. В результате происшествия погибли восьмилетняя девочка и 50-летний мужчина.
Очевидцы отметили, что при заходе на посадку самолет сильно раскачивался и люди, которые находились на пляже, бросились в разные стороны.
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