Самолет насмерть сбил двух человек на пляже в Португалии

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Легкий самолет совершил экстренную посадку на пляже в Португалии. Инцидент произошел в 30 километрах к югу от Лиссабона. В результате происшествия погибли восьмилетняя девочка и 50-летний мужчина.

В результате экстренной посадки легкий самолет Cessna насмерть сбил двух человек на пляже недалеко от Лиссабона. Об этом сообщает газета The Independent.

По данным СМИ, инцидент произошел в 30 километрах к югу от столицы Португалии. В результате происшествия погибли восьмилетняя девочка и 50-летний мужчина.

Очевидцы отметили, что при заходе на посадку самолет сильно раскачивался и люди, которые находились на пляже, бросились в разные стороны.

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