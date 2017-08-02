Россия не будет вводить новые ответные меры на санкции США

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Закон о новых антироссийских санкциях содержит неконституционные меры. С таким заявлением выступил Дональд Трамп, что не помешало президенту США документ подписать. Он был принят Конгрессом и Сенатом ещё в прошлый четверг. В Кремле уже заявили, что новых ответных мер не будет.

Подпись Дональда Трампа под документом о санкциях, по сути, ничего не меняла. Конгресс и Сенат проголосовали за проект подавляющим большинством, а значит, законом он стал бы и без визы президента. Но и не подписать Трамп не мог - до импичмента стало бы рукой подать. В итоге тянул до последнего. Возможно, еще и потому, что очень не хотелось публично заявлять о собственной беспомощности, отмечает "ТВ Центр".

"Документ, который я подписал, содержит существенные изъяны и целый ряд явно неконституционных мер. В частности, этот закон нарушает исключительные полномочия президента США. Прописанное в документе требование Конгресса менять санкционные законы и контролировать действия американского лидера противоречат решениям Верховного суда США. Тем не менее, я подписал этот закон в интересах национального единства", - говорится в заявлении президента.

Трамп больше не сможет влиять на санкционную политику в принципе. Конгрессмены будут блокировать любую попытку Белого дома смягчить ограничения. Кроме того, перспективы нормализации отношений с Москвой, о которых сам Трамп так много говорил, под вопросом. И речь ведь далеко не только об экономике. Россия в документе в одном ряду с Ираном и Северной Кореей — "страной-изгоем" и "врагом США". При этом американский президент оптимистично не теряет надежды на сотрудничество.

"Этот закон представляет желание американского народа увидеть, что Россия предпринимает шаги для улучшения отношений с Соединенными Штатами. Мы надеемся, что наши две страны будут сотрудничать по главным глобальным проблемам и эти санкции будут более не нужны", - заявил Трамп.

В Кремле уже заявили: сам факт подписания документа американским лидером ничего нового для Москвы не означает. Не будет и новых ответных мер, кроме тех, что уже приняты. Россия закрыла американскую дипломатическую дачу и склад в Москве, а также потребовала от США до конца лета сократить персонал дипмиссии на 755 человек.

А ведь есть еще Европа, буквально взбунтовавшаяся против решения американцев. Ей новые антироссийские ограничения, мягко говоря, не выгодны. ЕС хочет покупать не дорогой американский, а дешевый российский газ. Хочет совместно с Россией реализовывать крупные проекты, такие как, например, "Северный поток-2". Закон о санкциях - прямая угроза всему этому. В МИД Германии уже заявили: страна не поддержит США, так как ограничения противоречат международному праву.

О том, что американцы приняли решение без учета интересов Старого Света, а значит, это необходимо исправить, говорит и председатель Еврокомиссии.

"Я заявлял в ходе саммита G7 в Таормине и в ходе саммита G20 в Гамбурге, что если американцы это сделают, мы будем готовы в течение нескольких дней дать адекватный ответ. Это привело к тому, что большая часть предусмотренных объемов в отношении России была сведена на нет. И это привело к тому, что американский конгресс в итоге решил, что эти санкции могут состояться только в согласовании с союзниками США. И я все еще исхожу из того, что мы являемся союзниками США", - заявил глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

"Страны ЕС должны совместно отреагировать на односторонние санкции. И отстаивать истинные интересы. В этом вопросе я поддерживаю председателя Европейской комиссии Жан-Клода Юнкера", - вторим глава МИД Австрии Себастьян Курц.

В том, что Трамп подпишет законопроект, несмотря на резкую критику всего мира, сомневаться не приходилось с самого начала. Он в последнее время только и делал, что шёл на уступки оппонентам. Из их числа - предложение кандидатуры Кристофера Рея на пост главы ФБР, которую сенат США ожидаемо горячо приветствует и утверждает. Дело в том, что Рей - человек спецпрокурора Роберта Мюллера. Того самого, который расследует возможные связи Трампа с Россией и в последнее время серьезно расширяет свою команду.

Наступление на Трампа идет по всем фронтам. Из последнего - обвинение в том, что он якобы лично диктовал заявление, объясняющее встречу его сына с российским адвокатом Натальей Весельницкой. Можно не сомневаться - это далеко не последний эпизод. И даже такой серьезный шаг, как подписание закона о санкциях, вряд ли значимо укрепит позиции президента. Не случайно он все больше времени предпочитает проводить вне своего рабочего места. Например, в гольф-клубах. По сообщениям прессы, только там, общаясь со спортсменами, а не с политиками, Трамп чувствует себя комфортно. В разговоре с товарищами он даже якобы назвал Белый дом "настоящей помойкой". Очевидно, ему и самому уже совсем не мил пост, с которого его так усердно пытаются убрать.

Ольга Оксенич, Оксана Фомичева и Андрей Стрюков. "ТВ Центр".