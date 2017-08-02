Лидеры думских фракций посетили форум "Территория смыслов"

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Лидеры российской политики делились опытом и планами с молодыми депутатами и активистами партий. Руководители думских фракций "Единой России", КПРФ, ЛДПР и "Справедливой России" стали гостями Всероссийского молодёжного форума "Территория смыслов". Лагерь на берегах Клязьмы во Владимирской области работает третий сезон. Смена нынешней недели собрала тех, кто видит своё будущее в политике.

В первый день парламентских каникул, а в этом году Государственная дума завершила весеннюю сессию на месяц позже обычного - только в конце июля, лидеры фракций отправились в сторону пляжей Владимирской области. Правда, не отдыхать, а, как и обещали, работать с регионами, отмечает "ТВ Центр".

Образовательный форум "Территория смыслов" в этом плане площадка весьма удобная. Ехать от Москвы до Клязьмы совсем недолго, а потенциальная аудитория - тысяча молодых политиков и парламентариев со всех уголков страны. Для молодежи - это редкая возможность пообщаться с политическими тяжеловесами без галстуков. Для лидеров партий - привлечь как можно больше сторонников. Владимир Жириновский с ходу попытался перетянуть в свой лагерь аудиторию конкурентов.

"Я бы сказал: давайте устроим стенка на стенку. Вот четыре группы тут молодежи, и посмотрим. Потом можно братание устроить, как во время войн делали. Потом совместное купание. Потом дискотека, потом костер и всю ночь танцы до утра. Это, мне кажется, было бы больше пользы. Это было бы ближе к вам", - заявил Жириновский.

Молодежи идея, конечно, понравилась, но формат мероприятия менять не стали. Впрочем, сойтись стенка на стенку хотя бы в теледебатах Жириновскому еще представится возможность на мартовских выборах. На форуме "Территория смыслов" лидеры партий поделились своими планами относительно грядущей президентской гонки.

"Мы выдвинули кандидата, только мы. Остальные молчат, боятся, не знают. Колеблются. Единственный кандидат — я. Иду и иду на победу. Я с вами по-другому буду разговаривать 19 марта", - заявил лидер ЛДПР.

При этом на вопрос о том, готов ли он стать членом Совета Федерации, если вдруг президент сделает такое предложение, Жириновский ответил так, как будто всерьез и не претендует на роль главы государства.

"Геннадий Андреевич готов, Сергей Михайлович хочет послом в Испанию. Я до конца до смерти в Государственной Думе. И я сказал молодежи — я умру вместе с вами, с молодежью", - с пафосом ответил Жириновский.

Руководитель думской фракции "Единая Россия" Владимир Васильев заявил: если Владимир Путин выдвинет свою кандидатуру, партия скажет "да", а народ поддержит.

"Единая Россия" создавалась Путиным. Мы, безусловно, поддерживаем нашего президента. И все, что мы сегодня говорили, и бюджет, который вырос в 25 раз, и то, что произошло по всем направлениям, включая и армию, сделано президентом. И в сегодняшней ситуации я не могу себе представить политическое будущее нашей страны. Трудно себе представить другого руководителя", - полагает Васильев.

Коммунисты обещают определиться сразу с целой командой от КПРФ - от кандидата в президенты до премьера и 10 ключевых министров - к началу декабря, моменту старта избирательной кампании.

В "Справедливой России" раздумывают, будут ли вообще принимать участие в кампании. Определятся на съезде партии. Он пройдет в ноябре. Но историю, рассказанную Сергеем Мироновым на форуме, вполне можно расценить как намек.

"Я жил в Пушкине в коммунальной квартире, в большом трехэтажном доме с башнями. Я всю жизнь говорил, что я родился и жил в доме с башнями. И только на трехсотлетие Царского села я узнал, что мой дом назывался Пушкинский Кремль. Оказывается, я жил и родился в Кремле", - рассказал он.

В четверг список VIP-гостей форума пополнится еще несколькими известными именами. На "Территории смыслов" ожидают и председателя Государственной Думы Вячеслава Володина.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр".