Медведев: надежде на улучшение отношений России и США пришел конец

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Подписание президентом США Дональдом Трампом нового санкционного закона против России разрушило надежды России на улучшение отношений с новой американской администрацией. Об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев. Он считает, что России была объявлена "полноценная торговая война".

Премьер-министр России Дмитрий Медведев прокомментировал в своем Facebook решение президента США Дональда Трампа подписать новый санкционный закон, направленный против Москвы.

По его мнению, в результате действий американского истеблишмента, который "вчистую переиграл Трампа", надеждам на улучшение отношений между двумя странами пришел конец. Медведев написал, что введение нового пакета санкций в Москве сочли объявлением "полноценной торговой войны", а само решение президента США подписать закон Конгресса (который в том числе ограничивает деятельность самого Трампа) означает, что новая администрация Белого дома "продемонстрировала полное бессилие, самым унизительным образом передав исполнительные полномочия Конгрессу". "Это меняет расклад сил в политических кругах США", - утверждает российский премьер.

Как прогнозирует Медведев, "впереди новые заходы, конечная цель которых - отстранение его (Трампа) от власти", а сам санкционный режим теперь кодифицирован и будет сохраняться десятилетиями, "если не произойдет какое-то чудо".

Подписание президентом США нового санкционного закона против России создает несколько последствий. Во-первых, надежде на... Опубликовано Дмитрием Медведевым 2 августа 2017 г.

Таким образом, резюмирует Медведев, отношения между Россией и США будут крайне напряженными вне зависимости от состава Конгресса или личности президента. Кроме того, предстоят длительные выяснения отношений в международных органах и судах.

"Что это означает для нас? Мы спокойно продолжим работу по развитию экономики и социальной сферы. Мы справимся", - написал Медведев. С полным текстом его комментария можно ознакомиться на его странице с соцсети Facebook.

Новые санкции США

Новые антироссийские санкции предусматривают сокращение максимального срока рыночного финансирования банков, находящихся под санкциями, до 14 дней, а компаний нефтегазового сектора - до 30 дней, а также ужесточение ограничений на передачу технологий для разведки и добычи российской нефти на глубоководье, на арктическом шельфе и в сланцевых формациях. Кроме того, предлагается ввести ограничительные меры на экспортные трубопроводы и против нефтегазовых компаний из третьих стран, работающих с Россией.

Новые санкции, которые также затрагивают Иран и КНДР, были инициированы Конгрессом США. Закон ограничивает возможности президента США. Теперь он не сможет снять с России санкции без одобрения Конгресса.

Еще до подписания закона Трампом Россия ввела ответные меры. С 1 августа американские дипломаты в Москве не смогут использовать ряд зданий, принадлежащих дипкорпусу. А с 1 сентября американское посольство должно сократить количество своих сотрудников.

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