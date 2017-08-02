МЧС предупреждает москвичей о грозе и сильном ветре в ночь на четверг
В МЧС предупреждают жителей столицы об ухудшении погоды в Москве в ближайшие часы. В городе ожидается дождь, гроза и усиление ветра до 19 метров в секунду.
Столичное управление МЧС предупреждает москвичей о скором ухудшении погодных условий в городе. Об этом TVC.ru сообщили в пресс-службе ведомства.
"По прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайший час с сохранением на ночные и утренние часы 3 августа местами в Москве ожидается дождь, местами сильный, гроза, при грозе усиление ветра 14-19 метров в секунду", - отметили в МЧС.
В пресс-службе отметили, что во время непогоды возможны повреждения линий электропередач, падение деревьев, повреждение слабо укрепленных рекламных конструкций, травмирование людей и повреждение молниями объектов, не оборудованных громоотводом.
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