Россия узнала о причастности спецслужб ряда стран к поставкам оружия террористам

Теги: Политика оон террорист оружие терроризм россия

Россия располагает достоверной информацией о причастности спецслужб ряда стран к организации поставок оружия террористам на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза по вопросам борьбы с терроризмом.

Спецслужбы ряда стран снабжают террористов оружием. Такую информацию удалось узнать российской стороне, заявил постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза по вопросам борьбы с терроризмом.

"Российская сторона располагает достаточной информацией из заслуживающих доверия источников относительно того, кто потворствует недобросовестным дельцам, а зачастую и участвует в организации поставок оружия террористам. Этим занимаются некоторые заинтересованные структуры ряда стран, включая спецслужбы", - цитирует его ТАСС.

По его словам, деятельность международных торговцев оружием активизировалась на фоне кризисных явлений на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Дипломат отметил, что частные компании в условиях текущих вооруженных конфликтов в регионе "способны делать лишь то, что им позволяют делать государства".

Россия готова поделиться этими данными, отметил дипломат. Он подчеркнул, что Москва считает такое положение вещей недопустимым.

Читайте также:

Постпреды России и США при ООН обсудили борьбу с терроризмом