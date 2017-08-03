При взрыве на складе боеприпасов в Абхазии пострадали 35 россиян

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До 35 человек возросло число раненых при взрывах на складе в Абхазии россиян. Об этом сообщили в российском посольстве. Всего в результате продолжавшихся более четырех часов взрывов боеприпасов на складе минобороны пострадали около 60 человек.

При взрыве на складе боеприпасов в Абхазии пострадали 60 человек, в том числе 35 россиян. Об этом сообщило агентство "Москва" со ссылкой на пресс-секретаря посольства России в Абхазии Турала Джавадова.

"60 человек пострадавших, 35 россиян, из которых 27 госпитализированы. Их жизни ничего не угрожает. В основном пострадавшие с травмами легкой и средней степеней тяжести. Только четыре человека имеют тяжелую форму, но даже их жизни ничего не угрожает, все под контролем медиков. Из этих четырех один гражданин России", - рассказал Джавадов.

Взрывы прогремели на складе с боеприпасами Минобороны, расположенном в селе Приморское Гудаутского района Абхазии. Склад был оцеплен, но оперативные службы долго не могли подойти близко к месту ЧП, сообщает ТАСС. Через некоторое время началась эвакуация жителей близлежащих домов из-за разлетавшихся осколков. Спустя более четырех часов взрывы прекратились, и специалисты смогли попасть на место происшествия.

Президент Абхазии Рауль Хаджимба провёл оперативное совещание в связи с ЧП. Ранее глава государства выехал на место происшествия, чтобы лично проконтролировать деятельность подразделений Минобороны, МВД и МЧС. Расследование причин и обстоятельств возгорания проводит военная прокуратура Абхазии.