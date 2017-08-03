В Восточной Гуте вновь заработали стройплощадки

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В Сирии в Восточной Гуте благодаря созданию зоны деэскалации вновь заработали стройплощадки. После объявленного перемирия люди начали возвращаться и восстанавливать разрушенные дома. За соблюдением режима прекращения огня круглосуточно следят российские военные.

Воронки от мин, следы от крупнокалиберного пулемета - напоминание о войне. Этот дом несколько лет находился на линии огня. Те, кому было куда отступать, уехали. Остальные спасались в подвале, многие погибли. Теперь, когда эта территория объявлена зоной деэскалации, сюда стали возвращаться люди, передает "ТВ Центр".

В этом доме есть свой жилсовет. Махмуд - председатель. На собрании решают, в какие квартиры можно заселяться, а какие требуют ремонта. "Мы ждем жителей, многие сейчас живут в Дамаске. Я спрашивал их, и они готовы вернуться в свои квартиры. Их придется отремонтировать. Главное, что теперь тут безопасно, когда пришли российские военные", - рассказал Махмуд Сафар.

В этом поселке настоящий строительный бум. Шесть лет назад возведение домов в квартале остановили. Теперь тут вновь слышна работа спецтехники.

В риэлтерском агентстве Ибрагима Собхи многолюдно. Квартиры в когда-то элитном пригороде Дамаска отдают за полцены. Но это пока. "Квартиры тут совсем не продавались. Но сейчас из-за перемирия дела пошли лучше. За две недели у меня прибыль выросла. Это был город-призрак. Я уже и машинами подержанными начал торговать. Тоже плохо шло. Одна машина в месяц. Сейчас продажи возрастают, за 2 недели у меня в 2-3 раза выросла прибыль. Это из-за перемирия все", - рассказал Ибрагим Собхи.

Этот поселок - часть Восточной Гуты. В четырех километрах территория, подконтрольная так называемой оппозиции. Все тихо. Наши военные внимательно наблюдают за ситуацией.

Граница зоны деэскалации, наблюдательный пункт российской военной полиции. Они следят за соблюдением режима прекращения огня. Многие пригороды Дамаска малоэтажные. Хорошо просматриваются несколько городских кварталов и подъезды к населенному пункту.

И хоть основная задача - мониторинг обстановки, в случае чего российские военные готовы дать отпор. Каждый знает свои задачи. Такие тренировки проводят раз в день. На постах дежурят круглосуточно.

"Отсюда я вижу: люди по домам ходят, ездят на машинах, жизни радуются, гуляют, пьют чаи на балконах", - рассказал младший сержант военной полиции Степан Марков.

За две недели на этом посту в Восточной Гуте ни одного нарушения перемирия не зафиксировано.

Виктор Прокушев, Дмитрий Шиков, "ТВ Центр", Восточная Гута, Сирия.