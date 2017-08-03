"Газпром" перенаправил транзитный газ с Украины в Германию

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"Газпром" увеличил транзит газа через трубу OPAL, которая принимает газ из "Северного потока" в Германии. Из-за этого снизилась заявка на транзит через территорию Украины в Словакию. При перераспределении транзитных потоков, Украина может потерять до 400 миллионов долларов.

Российский газовый гигант "Газпром" увеличил более чем на четверть транзит газа через трубопровод OPAL, который принимает голубое топливо из "Северного потока" в Германии, сообщает газета "Ведомости".

Это стало возможно потому, что "Газпром" вновь получил к 40% мощностей OPAL, ранее для российских газовщиков он был закрыт на полгода по требованию польской компании PGNiG. Теперь его загрузка увеличилась с 56 миллионов до 71,5 миллионов кубометров в сутки.

Из-за этого снизилась заявка на транзит газа через территорию Украины в Словакию. Этот фактор может значительно сказаться на доходах Украины. По данным экспертов, потери украинского "Нафтогаза" могут составить порядка 400 миллионов долларов.

В феврале 2017 года Еврокомиссия наложила обеспечительные меры на 40% квоты согласно требованию польской компании PGNiG, заподозрившей "Газпром" в доминировании в ЕС. Запрет был снят 23 июля.

Газопровод OPAL – сухопутное продолжение газопровода "Северный поток", который пролегает по дну Балтийского моря. Он поставляет газ из России в распределительные сети Европы.

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