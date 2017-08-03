В России предложили запретить въезд бензиновых машин в крупные города

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Российское правительство рассмотрит предложения, направленные на развитие в стране электрического транспорта. Среди обсуждаемых мер есть вариант запретить въезд машин с двигателем внутреннего сгорания в крупные города и на курорты.

Премьер Дмитрий Медведев поручил правительству проработать меры господдержки развития электротранспорта. Об этом сообщают в четверг "Известия" со ссылкой на поручение Медведева, которое тот дал вице-премьеру Аркадию Дворковичу. По данным издания, Дворкович должен проработать меры, представленные гендиректором ПАО "КамАЗ" Сергеем Когогиным.

"Прошу организовать работу вместе с консорциумом и заинтересованными ведомствами", - говорится в поручении главы правительства.

"КамАЗ" также предлагает установить "нулевую" ставку транспортного налога на электромобили и гибридные автомобили, принять программу предоставления бесплатных парковочных мест на муниципальных парковочных пространствах для электромобилей и гибридов, а также ввести на среднесрочный период программу субсидирования приобретения электротранспорта.