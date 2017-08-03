Опубликовано видео перестрелки в Мособлсуде

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Опубликовано видео перестрелки с обвиняемыми по делу "банды ГТА" в здании Мосгорсуда. Запись с камеры видеонаблюдения появилась в распоряжении телеканала "Рен ТВ". На записи видно, как преступники ворвались в зал заседаний. Сопротивление им оказали находившиеся внутри полицейские.

Опубликована видеозапись перестрелки в здании Московского областного суда. Запись с камеры видеонаблюдения появилась в распоряжении телеканала "Рен ТВ".

На записи видно, как бандиты ворвались в зал заседаний. Находившиеся внутри сотрудники полиции оказали им сопротивление. Они заняли позиции и открыли огонь по преступникам, как только те оказались в помещении. На кадрах видно, что раненные бандиты какое-то время еще подавали признаки жизни, однако вскоре перестали двигаться.

Во вторник пятеро подсудимых по делу "банды ГТА" напали на конвоиров в лифте здания Мособлсуда. В результате перестрелки трое арестованных были ликвидированы и двое ранены. Также во время стрельбы огнестрельное ранение получил сотрудник Росгвардии, еще двое полицейских были травмированы. По данному факту СКР возбудил уголовное дело.