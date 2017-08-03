Эксперты назвали условия для демографического взрыва в России

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К 2050 году численность населения России вполне реально увеличить на 7,5 миллионов человек. Об этом рассказали в Экспертно-аналитическом центре РАНХиГС. Однако для такого демографического взрыва необходим ряд условий, считают эксперты.

Экспертно-аналитический центр РАНХиГС подготовил доклад, согласно которому в России реально довести к 2050 году численность населения до 154 миллионов человек. Для этого нежно выполнить несколько условий: снизить смертность среди мужчин трудоспособного возраста, дать возможность семьям не потерять уровень доходов при рождении детей, а также реформировать программу "Материнский капитал", пишут "Известия".

Эксперты указывают на проблему – в последние годы рождаемость стабилизируется на уровне, который не может обеспечить даже простого воспроизводства. "Половина молодых людей уходит с первой работы в течение полугода, а еще треть — во втором полугодии. В этот момент у них складывается неуверенность в стабильности жизненной траектории и зреет решение не заводить семью, пока не накопится достаточно сбережений", - рассказал директор Экспертно-аналитического центра РАНХиГС Николай Калмыков.

В то же время член Экспертного совета при правительстве России Сергей Рыбальченко отметил: чтобы в России к 2050 году было 154 миллиона граждан, мы должны к 2025 году выйти на уровень 79 лет ожидаемой продолжительности жизни.

По мнению специалистов, необходимо улучшить программу маткапитала. В частности, ввести ежемесячное пособие на ребенка и программу обеспечения жильем семей по мере рождения детей.