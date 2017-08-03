Правительство Японии в полном составе ушло в отставку
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В Японии в полном составе ушло в отставку правительство премьера Синдзо Абэ. Причиной таких масштабных перестановок стал низкий рейтинг нынешнего руководства страны и экономический спад.
Японское правительство в полном составе ушло в отставку перед перестановками в кабмине, сообщает телеканал NHK.
Причиной таких изменений стал низкий рейтинг руководства страны и экономический спад. В середине июля, по данным опроса, лишь 29,9% японцев высказали доверие правительству.
По данным телеканала, Абэ уже назначил 19 новых министров. В частности, МИД возглавил Таро Коно, ранее занимавший пост министра по административным реформам, а новым министром обороны стал Ицунори Онодэра, бывший глава Совета по политике правящей Либерально-демократической партии.
Ранее министр обороны Японии Томоми Инада покинула свой пост из-за скандала с документами, связанными с действиями японских миротворцев в Южном Судане.
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