В подъезде дома в Митине нашли тело мужчины

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В подъезде жилого дома на северо-западе Москвы нашли тело мужчины. Следов насильственной смерти обнаружено не было. В настоящее время следователи проводят проверку по данному факту. Известно, что мужчина 1977 года рождения нигде не работал.

В подъезде жилого дома в Митине нашли тело мужчины. Об этом сообщило агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Труп был найден в подъезде дома №40 по улице Дубравная на 10-м этаже.

"На 10 этаже указанного дома находился труп безработного гражданина 1977 года рождения. Внешних следов насильственной смерти при осмотре не выявили", - рассказал источник.

По его словам, тело было направлено в морг. Следователи проводят проверку по факту случившегося. В пресс-службе столичного управления МВД подтвердили обнаружение тела, не уточнив подробностей.