2 года назад Трамп хотел сняться в фильме-катастрофе в роли президента

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Дональд Трамп за два года до вступления в должность хотел сняться в фильме-катастрофе "Акулий торнадо" в роли президента. Переговоры по участию в съемках дошли вплоть до подписания контракта, однако стало известно, что Трамп собирается по-настоящему стать главой государства.

Два года назад президент США Дональд Трамп собирался сняться в третьей части фильма-катастрофы "Акулий торнадо" в роли главы государства, сообщает журнал Hollywood Reporter.

Изначально на роль президента пригласили бывшего губернатора Аляски Сару Пэйлин, но она отказалась. Тогда сценаристы решили пригласить Трампа, тот с радостью согласился.

Переговоры дошли вплоть до подписания контракта, однако стало известно, что Трамп решил баллотироваться на пост президент США и его сняли со съемок.

"Это не лучшее время для участия в съемках", - сообщил адвокат Трампа Майкл Коэн. В конечном итоге роль отдали актеру Марку Кьюбану.

У Трампа в копилке есть эпизодические роли в фильмах "Один дома-2", "Затерянный в Нью-Йорке" и в сериале "Секс в большом городе", сообщает Газета.ru.

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