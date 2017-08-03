В Абхазии российские туристы погибли в результате взрыва на складе боеприпасов

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В результате взрыва на складе боеприпасов в Абхазии погибли двое российских туристов. По данным МЧС республики, еще одну гражданку России нашли живой. В момент взрыва три женщины находились на конной прогулке вблизи склада.

В результате взрыва на складе боеприпасов в Абхазии погибли две российские туристки. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на пресс-секретаря МЧС республики Мизана Ломию.

"Три женщины в момент взрывов находились на конной прогулке в окрестностях склада боеприпасов. Две женщины, предположительно, жительницы Санкт-Петербурга, погибли, их тела спасатели нашли утром", - сказал он.

По словам представителя МЧС, жительницу Подольска нашли живой с переломом руки. Как сообщили владельцы гостиницы, где остановились туристки, накануне женщины не вернулись в отель.