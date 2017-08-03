Установлены личности погибших в Абхазии россиянок

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В Абхазии в результате взрыва на складе боеприпасов погибли две гражданки России, они приехали на отдых из Санкт-Петербурга. Их тела обнаружили в четверг утром, личности уже установлены. Взрыв прогремел вблизи популярного курорта, где в тот момент находилось много туристов. Всего пострадали, по последним данным, не менее 60 человек.

Выбитые двери, развороченные рамы. Точно на поле боя - местные жители постепенно возвращаются в свои дома. Угроза миновала, но на складе боеприпасов, где накануне прогремела серия взрывов, все еще работают пожарные. Именно они обнаружили тела двоих российских туристок из Санкт-Петербурга. Женщины скончались в результате полученных осколочных ранений, передает "ТВ Центр".

Столб белого дыма и разрывающиеся снаряды можно было видеть за километры. ЧП произошло в селе Приморское Гудаутского района, известного своими сероводородными источниками. Именно там находилось большинство пострадавших туристов, которые принимали целебные ванны. Пока в какой-то момент окрестности не накрыла оглушительная канонада. Снаряды начали взрываться и разлетаться в разные стороны. Ранения получили 60 человек, в том числе 35 россиян.

Долгое время экстренные службы не могли подобраться к месту происшествия. Лишь спустя несколько часов пожар удалось ликвидировать. Сейчас в больницах остаются несколько десятков человек.

Ранения - в основном осколочные, от боеприпасов, а также битого стекла и камней. Пятеро остаются в стабильно тяжелом состоянии. Но, по словам медиков, их жизни ничто не угрожает.

"Дано поручение, чтобы сегодня вечером уже провести все работы, связанные с тем, чтобы разместить тех людей отдыхающих, которые обратятся за подобной помощью. Ведь многие находились в частном секторе, а эти дома пострадали", - отметил премьер-министр республики Абхазия Беслан Барциц.

Оценить ущерб еще только предстоит. Правительство республики уже пообещало провести тщательное расследование и выплатить компенсации. Свою помощь в ликвидации последствий предложили и российские военные, которые уже прибыли на место происшествия.

Анна Пешехонова, "ТВ Центр".