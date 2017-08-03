В приморской тайге пропали пятеро туристов

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В Приморском крае спасатели ищут пятерых туристов, включая 10-летнюю девочку, которые пошли в поход по тайге. Группа должна была вернуться 1 августа.

На юго-востоке Приморского края спасатели начали поиски пятерых туристов, которые не вышли к назначенному сроку к месту назначения, сообщается на сайте ГУ МЧС по региону.

Туристы – двое мужчин, две женщины и девочка 2007 года рождения – отправились в поход 30 июля из поселка Николаевка Партизанского района и должны были завершить маршрут 1 августа в селе Чистоводное Лазовского района.

По данным ТАСС, их туристический маршрут пролегал через покрытую тайгой горную местность с небольшим числом населенных пунктов.

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