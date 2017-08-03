Бастрыкин поручил организовать проверку по факту взрывов в Абхазии

Теги: абхазия взрыв скр Происшествие бастрыкин

Следственный комитет России проведет проверку по факту взрывов на складе боеприпасов Минобороны Абхазии. По данным МЧС, погибли 2 россиянки и еще 35 человек пострадали.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил Главному следственному управлению организовать доследственную проверку по факту взрывов на складе боеприпасов в Абхазии, где пострадали россияне, сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Петренко напомнила, что если преступление за границей совершено против россиян, то сторона несет ответственность в соответствии с положениями УК России.

2 августа в Абхазии прогремели взрывы в складских помещениях Минобороны. По данным российского посольства, пострадали 35 россиян. Люди получили осколочные ранения от снарядов, стекла и камней.

По данным МЧС республики погибли две российские туристки из Петербурга, еще одну нашли живой с переломом руки.