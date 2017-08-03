Путин дал старт строительству Амурского газоперерабатывающего завода

Теги: путин Экономика завод

Владимир Путин в четверг прибыл с рабочей поездкой в Амурскую область. У главы государства - насыщенная программа, запланировано совещание по реализации крупных инвестиционных проектов на Дальнем Востоке.

Владимир Путин в четверг прилетел в Благовещенск. Сначала президент отправился на стройплощадку Амурского газоперерабатывающего завода. Путин осмотрел макет будущего комплекса, сообщает "ТВ Центр".

О сроках и этапах возведения предприятия, а также о реализации проекта "Сила Сибири" ему доложил глава "Газпрома" Алексей Миллер. Первые линии заработают уже в мае 2021 года. А после полного ввода в эксплуатацию мощность завода составит 42 миллиарда кубометров газа. Президент дал старт заливке фундамента. И отметил, что подобных проектов ни в Советском Союзе, ни в России еще не было.

"Это очень мощный шаг не только в развитии отрасли. Но и в развитии всего Дальнего Востока, нашей страны. Здесь в пик нагрузки строительства будет работать несколько тысяч работающих. Где-то под 25 тысяч. После окончания строительства 2,5-3 тысячи работающих будет. Это даст возможность не только развивать газовую отрасль, но и создаст условия для строительства еще одного крупнейшего завода и в стране, и в мире", - заявил Путин.