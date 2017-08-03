Во время урагана в Псковской области погиб ребенок

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Сильная гроза обрушилась на Псковскую область. Во время урагана подростка убило поваленным деревом.

После мощного урагана приходят в себя сразу несколько регионов России. Ливни и грозы обрушились на Псковскую область. В результате падения дерева на палатку погиб 14-летний подросток. Ещё один человек госпитализирован, сообщает "ТВ Центр".

Без света остались 150 населённых пунктов. Сильный ветер срывал крыши с домов и зданий. Последствия непогоды сейчас устраняют оперативные группы МЧС. Из-за разгула стихии нарушилось энергоснабжение в Новгородской и Тверской областях.

Аварийно-спасательные бригады расчищают улицы от поваленных деревьев. А в Челябинске рядом с железнодорожным вокзалом затопило подземный переход. По словам очевидцев, в центре города воды было по колено.