ФСБ пресекла деятельность банды, сбывавшей оружие в ЦФО и на Урале

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ФСБ России обезвредила преступную группу, которая организовала производство и сбыт оружия в Центральном федеральном округе и на Урале. Возбуждено уголовное дело.

Сотрудники ФСБ пресекли деятельность межрегиональной преступной группы, которая производила оружие и торговала им. Об этом сообщает "МИР 24".

Двоих участников задержали в Тульской области в тот момент, когда злоумышленники пытались продать незаконные товары. Основную деятельность группировка осуществляла в Центральном федеральном округе и на Урале.

В результате обысков квартир задержанных было изъято более 20 единиц огнестрельного оружия. В том числе российского и иностранного производства, а также образцы времён Великой Отечественной войны. В подпольном производственном цехе сотрудники ФСБ нашли свыше 150 боеприпасов, гранаты и схемы по изготовлению оружия. Следствие возбудило уголовное дело.

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