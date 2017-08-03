12:01, 03 августа 2017

Почему Трамп отказался наложить вето на закон о санкциях против России

Теги:  Политика  сша  евросоюз  санкции  россия

Принятый в США закон о новых антироссийских санкциях окончательно похоронил надежду на улучшение российско-американских отношений. Такое мнение выразил глава правительства Дмитрий Медведев. Свою подпись под этим законом в среду поставил президент США Дональд Трамп. Но при этом он обрушился с критикой на Конгресс, который ранее принял документ практически единогласно.

Казалось бы, Трамп сделал то, о чем мечтали американские ястребы - подписал закон о санкциях против России, но те все равно недовольны. Президент, видите ли, документ посмел критиковать, но, видимо, по их мнению, даже на это не имел права.

Россия не будет вводить новые ответные меры на санкции США

"Обеспокоенность, озвученная в заявлении президента в связи с подписанием закона, едва ли удивляет, но она неуместна", - приводит "ТВ Центр" слова сенатора от штата Аризона Джона Маккейна.

Впрочем, и критиковал Трамп не весь закон, а ту его часть, которая ограничивает его права в части отмены санкций и, следовательно, посягает на его власть, которую он как президент из-за множества внутренних проблем пока так и не успел вкусить сполна. А может и вовсе не успеть.

"Во-первых, надежде на улучшение наших отношений с новой американской администрацией – конец. Во-вторых, России объявлена полноценная торговая война. В-третьих, администрация Трампа продемонстрировала полное бессилие, самым унизительным образом передав исполнительные полномочия Конгрессу. Это меняет расклад сил в политических кругах США... Новая санкционная тема возникла, прежде всего, как ещё один способ поставить Трампа на место... Впереди новые заходы, конечная цель которых - отстранение его от власти. Несистемный игрок должен быть ликвидирован", - заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Американские сенаторы утверждают: пекутся исключительно об интересах своего народа, защищают экономику и демократию. Но, как обычно, в ущерб если не всему остальному миру, то сразу многим странам - не только России.

"Что делают санкции? Они сохраняют очень плохие отношения между США и Россией и делают их еще хуже. Кроме того, они также ухудшают отношения США с Европой. США, по сути, наказывают Европу за торгово-экономическое сотрудничество с Россией. Американские политики в Конгрессе бьют по людям в других странах. И такой политический футбол, по сути, худший вид оппортунизма", - считает национальный координатор объединения антивоенных и правозащитных организаций ANSWER Брайан Беккер.

То, что Трамп закон подпишет, было ясно сразу. Даже его возможное вето большинство в Конгрессе легко бы преодолело. Не оставляли сомнения и все усиливающиеся нападки на нашу страну.

"Этот законопроект был принят Конгрессом США на основании множества абсурдных обвинений в адрес России. Я вообще удивляюсь, есть ли в этом мире что-то, в чем Россия не виновата? Некоторые из официальных лиц США заявляют, что санкции могут побудить Россию к сотрудничеству. Для меня это странная разновидность поощрения. Те, кто изобрел этот законопроект, если они думали, что смогут изменить нашу политику, то они ошибались. Они должны хорошо знать, что мы не сгибаемся и не сдаемся", - отметил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

Жить в условиях санкций Россия уже привыкла. Наша экономика доказала свою состоятельность. А вот Европа все больше и больше испытывает тревогу в отношении нового американского закона и продолжает вежливо пытаться выяснить, что же дальше.

"Мы по-прежнему придерживаемся точки зрения, что целью американских санкций не должна стать экономика ЕС, если речь идёт о введении санкций против действий России. Мы в принципе отвергаем санкции экстерриториального действия, то есть для третьих государств", - говорится в заявлении пресс-службы правительства ФРГ.

Но если учесть, что один из центральных проектов в санкционном законе - "Северный поток - 2", становится очевидно: цель ограничений - не только попытаться ударить по России и поставить на место Трампа, но и поддержать интересы американских добывающий компаний, решивших продвигать свой товар в Европу. А если не будут брать, последует наказание.

Алексей Платонов, "ТВ Центр".

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