Почему Трамп отказался наложить вето на закон о санкциях против России

Теги: Политика сша евросоюз санкции россия

Принятый в США закон о новых антироссийских санкциях окончательно похоронил надежду на улучшение российско-американских отношений. Такое мнение выразил глава правительства Дмитрий Медведев. Свою подпись под этим законом в среду поставил президент США Дональд Трамп. Но при этом он обрушился с критикой на Конгресс, который ранее принял документ практически единогласно.

Казалось бы, Трамп сделал то, о чем мечтали американские ястребы - подписал закон о санкциях против России, но те все равно недовольны. Президент, видите ли, документ посмел критиковать, но, видимо, по их мнению, даже на это не имел права.

"Обеспокоенность, озвученная в заявлении президента в связи с подписанием закона, едва ли удивляет, но она неуместна", - приводит "ТВ Центр" слова сенатора от штата Аризона Джона Маккейна.

Впрочем, и критиковал Трамп не весь закон, а ту его часть, которая ограничивает его права в части отмены санкций и, следовательно, посягает на его власть, которую он как президент из-за множества внутренних проблем пока так и не успел вкусить сполна. А может и вовсе не успеть.

"Во-первых, надежде на улучшение наших отношений с новой американской администрацией – конец. Во-вторых, России объявлена полноценная торговая война. В-третьих, администрация Трампа продемонстрировала полное бессилие, самым унизительным образом передав исполнительные полномочия Конгрессу. Это меняет расклад сил в политических кругах США... Новая санкционная тема возникла, прежде всего, как ещё один способ поставить Трампа на место... Впереди новые заходы, конечная цель которых - отстранение его от власти. Несистемный игрок должен быть ликвидирован", - заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Американские сенаторы утверждают: пекутся исключительно об интересах своего народа, защищают экономику и демократию. Но, как обычно, в ущерб если не всему остальному миру, то сразу многим странам - не только России.

"Что делают санкции? Они сохраняют очень плохие отношения между США и Россией и делают их еще хуже. Кроме того, они также ухудшают отношения США с Европой. США, по сути, наказывают Европу за торгово-экономическое сотрудничество с Россией. Американские политики в Конгрессе бьют по людям в других странах. И такой политический футбол, по сути, худший вид оппортунизма", - считает национальный координатор объединения антивоенных и правозащитных организаций ANSWER Брайан Беккер.

То, что Трамп закон подпишет, было ясно сразу. Даже его возможное вето большинство в Конгрессе легко бы преодолело. Не оставляли сомнения и все усиливающиеся нападки на нашу страну.

"Этот законопроект был принят Конгрессом США на основании множества абсурдных обвинений в адрес России. Я вообще удивляюсь, есть ли в этом мире что-то, в чем Россия не виновата? Некоторые из официальных лиц США заявляют, что санкции могут побудить Россию к сотрудничеству. Для меня это странная разновидность поощрения. Те, кто изобрел этот законопроект, если они думали, что смогут изменить нашу политику, то они ошибались. Они должны хорошо знать, что мы не сгибаемся и не сдаемся", - отметил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

Жить в условиях санкций Россия уже привыкла. Наша экономика доказала свою состоятельность. А вот Европа все больше и больше испытывает тревогу в отношении нового американского закона и продолжает вежливо пытаться выяснить, что же дальше.

"Мы по-прежнему придерживаемся точки зрения, что целью американских санкций не должна стать экономика ЕС, если речь идёт о введении санкций против действий России. Мы в принципе отвергаем санкции экстерриториального действия, то есть для третьих государств", - говорится в заявлении пресс-службы правительства ФРГ.

Но если учесть, что один из центральных проектов в санкционном законе - "Северный поток - 2", становится очевидно: цель ограничений - не только попытаться ударить по России и поставить на место Трампа, но и поддержать интересы американских добывающий компаний, решивших продвигать свой товар в Европу. А если не будут брать, последует наказание.

Алексей Платонов, "ТВ Центр".