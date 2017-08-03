Пара из США призналась в насилии над приемным ребенком из России

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В США семейная пара призналась насилии над усыновленным ребенком из России на протяжении 10 лет. Сейчас они пошли на сделку со следствием. Мальчик, которому сейчас 19 лет, смог справиться с травмой и ведет нормальную жизнь, у него есть девушка и работа.

Супружеская пара из штата Калифорния призналась в совершении насилия над приемным ребенком из России. Суд приговорил чету Флиннов к длительным тюремным срокам, сообщает "ТВ Центр".

Для Ральфа Флинна, которому сейчас 73 года, этот приговор означает пожизненное заключение. Его 44-летнюю жену Каролин суд отправил в тюрьму на 12 лет. Супруги признали многочисленные акты насилия над приемным сыном Денисом с того момента, когда мальчику было 9 лет.

В 2015-м году о преступлениях стало известно директору школы, где учился мальчик. Он сразу же обратился в полицию. Тогда супруги все отрицали, но теперь пошли на сделку со следствием.

Прокурор, который вел это дело, сообщил, что Денис смог справиться с этой ситуацией. Сейчас ему есть где жить. У него есть работа и девушка.