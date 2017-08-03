Собянин поблагодарил хирургов ГКБ им. Юдина за проведение уникальной операции мальчику из Дагестана

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Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел городскую клиническую больницу им. Юдина, в ходе посещения учреждения он поблагодарил хирургов учреждения за проведение уникальной операции мальчику из Дагестана.

Сергей Собянин наградил бригаду врачей московской клинической больницы имени Юдина за проведение уникальной операции. Воспитанник детского дома Махачкалы Тимур Дадаев раньше не мог ходить и носить обувь. Об этом сообщает "ТВ Центр".

В родном городе помочь мальчику возможности не было. Тогда ребёнка привезли на лечение в Москву. В специализированном центре хирургии 15-летнему пациенту из Дагестана провели сложнейшую операцию по исправлению стопы. Как говорят врачи, теперь после реабилитации подросток сможет самостоятельно ходить. Сергей Собянин пообщался с Тимуром и поблагодарил медиков за проделанную работу.