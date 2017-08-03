Спустя 100 лет архив Романовых вернулся в Россию

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Коллекцию единственного в России музея Первой мировой войны, который находится в Царском Селе под Петербургом, пополнили сразу несколько сотен экспонатов. Это архив семьи Романовых, который много лет хранился в одной из частных коллекций Лондона. Письма, телеграммы, фотографии, открытки и рисунки охватывают период с 60-х годов XIX века по 1928 год. На сегодняшний день это самая большая подборка.

Уникальный архив семьи Романовых удалось выкупить из частной коллекции в Лондоне. Он насчитывает больше 200 документов: не только письма, но и редкие фотографии, вещи,передает "ТВ Центр". В холщовом мешочке хранила свою корреспонденцию императрица Мария Федоровна, супруга Александра III. А этот явно когда-то сложенный вчетверо листок – благодарственная речь Николая II. Перед выступлением он прятал его в головном уборе.

"Из фуражки вынималась шпаргалочка – это речь Николая: Мне приятно в этот знаменательный день выразить сердечную благодарность как прежде служившим, так и ныне служащим лейб-гвардии егерского полка за беззаветную службу престолу и отечеству", - рассказала хранитель коллекции ГМЗ "Царское село" Ираида Ботт.

По словам сотрудников музея, самая большая удача – это то, что архив на лондонском аукционе удалось выкупить полностью, и что все эти документы не разошлись по частным собраниям. У историков есть предположение, что коллекцию вывезла из России дочь императора Александра III, великая княгиня Ксения Александровна. После революции она вместе с матерью, вдовствующей императрицей Марией Федоровной, эмигрировала в Данию, а затем в Англию.

Среди бумаг не только личная, но и ценнейшая политическая переписка. Например, секретные послания великого князя Николая Михайловича, дяди последнего русского императора Николая II, историка дома Романовых. В документах есть конверты без почтовых марок с упоминанием Троцкого, Керенского, Ленина.

В ночь с 16 на 17 июля этого же года вся семья Романовых была расстреляна в Екатеринбурге. Очень символично, говорят в музее, что архив вернулся в Россию накануне столетия этой трагической даты.

Эти уникальные письма, фотографии и рисунки представлены под стеклом всего на несколько часов, поскольку старинная бумага требует специальных условий хранения. Сотрудники архива все это оцифруют, оригиналы спрячут в сейф. А историки будут изучать электронные копии.

Анна Морозова, Александр Плешкин, Сергей Карасев, Северо-Западное Бюро "ТВ Центра". Санкт-Петербург.