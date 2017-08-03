На юге Москвы мужчина в ссоре до смерти избил знакомую

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На юге Москвы мужчина во время ссоры до смерти избил знакомую. По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан.

Полиция задержала мужчину, подозреваемого в избиении женщины, которая умерла от полученных травм. Об этом сообщило агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его словам, инцидент произошел 1 августа. Тело женщины 1968 года рождения обнаружили в ее квартире в Харьковском проезде. На теле были обнаружены множественные гематомы и переломы ребер.

"Вечером 2 августа в Харьковском проезде полицейские задержали гражданина, которого изобличили в том, что он распивал с потерпевшей спиртное, а во время возникшей ссоры принялся ее избивать. От полученных травм женщина скончалась", - рассказал источник.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть. В пресс-службе МВД подтвердили факт задержания подозреваемого.