Минобороны опровергло сообщения о поножовщине в учебной части ЦВО

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В Министерстве обороны назвали "абсолютной ложью" сообщения о применении холодного оружия в ходе конфликта в учебной части Центрального военного округа. По данным ведомства, стычка произошла между военнослужащими-контрактниками. Они получили легкие травмы и ссадины.

Сообщения о поножовщине в учебной части Центрального военного округа являются "абсолютной ложью". Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу ЦВО.

Ранее появились сообщения о пьяной драке с применением холодного оружия одной из частей округа. В пресс-службе ЦВО заявили, что стычка между двумя военнослужащими-контрактниками произошла на бытовой почве. Несколько военных, в том числе разнимавший их младший офицер получили легкие травмы и ссадины.

"По результатам проведенного в тот же день медицинского освидетельствования всех военнослужащих никаких фактов употребления алкоголя в подразделении не выявлено. Слухи о якобы использовании конфликтующими контрактниками холодного оружия - абсолютная ложь", - подчеркнули в пресс-службе ЦВО.