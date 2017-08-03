Центральный участок "зеленой" ветки не будут закрывать 6 августа
В воскресенье, 6 августа, сообщение между станциями "Белорусская" и "Новокузнецкая" Замоскворецкой линии будет работать в обычном режиме. Метрополитен отменил технологическое окно, связанное с ремонтом путей.
Пресс-служба московского метро информирует об отмене решения закрыть центральный участок Замоскворецкой линии на ремонт 6 августа, передает "Интерфакс".
"Запланированное ранее на 6 августа удлиненное технологическое "окно", связанное с ремонтом путевой инфраструктуры, отменяется", - сообщили в метрополитене.
Ранее сообщалось, что в воскресенье не будет движения поездов между станциями "Белорусская" и "Новокузнецкая" в связи с ремонтом путевой инфраструктуры.