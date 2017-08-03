Центральный участок "зеленой" ветки не будут закрывать 6 августа

Теги: Транспорт метро москва

В воскресенье, 6 августа, сообщение между станциями "Белорусская" и "Новокузнецкая" Замоскворецкой линии будет работать в обычном режиме. Метрополитен отменил технологическое окно, связанное с ремонтом путей.