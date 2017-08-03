СМИ сообщили о завершении Владимиром Кличко боксерской карьеры

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Немецкое издание Bild сообщило о завершении боксерской карьеры Владимиром Кличко. Таким образом, реванш с британцем Энтони Джошуа, которому Кличко проиграл в апреле техническим нокаутом, не состоится.

Украинский боксер Владимир Кличко завершил боксерскую карьеру. Об этом сообщило немецкое издание Bild со ссылкой на свои источники.

По их данным, в среду Кличко провел встречу со своим менеджером Берндом Бенте, в ходе которой решил завершить карьеру. По словам менеджера, боксер сообщил ему, что у него не осталось мотивации, чтобы закончить еще 10 недель подготовки к реваншу с британцем Энтони Джошуа. Кличко сказал, что у него "уже не осталось того огня", который необходим, чтобы добиться успеха.

В конце апреля Кличко проиграл Джошуа техническим нокаутом в 11 раунде боя за титулы чемпиона мира по версиям IBO и IBF, а также суперчемпиона мира по версии WBA. Реванш должен был состояться в ноябре в Лас-Вегасе.

На профессиональном ринге Кличко одержал 64 победы, в том числе 53 нокаутом. Из пяти поражений в его карьере четыре завершились нокаутом. На Олимпиаде 1996 года Кличко принес сборной Украины золото в весовой категории свыше 91 килограмма.