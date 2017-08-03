Саакашвили не может покинуть США из-за аннулирования всех его паспортов

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Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили стал невыездным и оказался в изоляции в США. Сразу же после того, как президент Порошенко лишил его украинского гражданства, Киев уведомил власти США и других стран, что все его паспорта аннулированы.

МИД Украины уведомило США и другие страны, что все паспорта экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили недействительны, сообщает "Ридус".

Из-за этого решения политик оказался в изоляции и не может вылететь из США в какую-либо другую страну.

По словам источника, Украина не хочет, чтобы ее коснулся процесс экстрадиции Саакашвили в Грузию, где он находится во внутригосударственном розыске.

26 июля Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства из-за того, что политик скрыл факт возбуждения против него уголовного дела в Грузии. Сейчас бывший губернатор Одесской области находится в США. В свою очередь Минюст Грузии заявил, что намерен добиться от США выдачи бывшего президента.

Сам Саакашвили считает незаконным лишение его украинского гражданства и шокирован подделкой миграционной анкеты. Политик полагает, что нынешнее руководство Украины избавляется от неугодных ему людей.

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