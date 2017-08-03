Суд заменил на штраф наказание инвалиду-колясочнику Мамаеву

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Мосгорсуд назначил штраф в 200 тысяч рублей инвалиду-колясочнику Антону Мамаеву, который получил 4,5 года за разбойное нападение. О смягчении приговора в четверг просил прокурор, сторона защиты добивается полного оправдания.

Одни называют его русским Стивеном Хокингом - у знаменитого британского ученого тоже атрофированы мышцы. Кому-то ближе образ другого англичанина - профессора Мориарти, злодея из книг о Шерлоке Холмсе. Так или иначе, в четверг имя Антона Мамаева вернулось в заголовки судебной хроники, передает "ТВ Центр".

Газеты писали о нем сочувственно – 4,5 года дали инвалиду первой группы, который весит 18 килограммов, но, тем не менее, по версии следствия, сумел отнять мотороллер у сотрудника спецназа. Не сам, конечно. Организация вооруженного разбоя, сказано в приговоре, после которого и начались споры. Закон суров, но надо ли везти в колонию человека, обслуживать которого придется другим осужденным.

30 июня - день, когда был вынесен приговор. Пока защита собирала бумаги, пока медики готовили заключение, прошло 19 дней. Новый суд постановил, что Мамаева можно отпустить под подписку о невыезде. Но как осужденного. Адвокат решил идти дальше.

Василий Сероштанов помогал Мамаеву передвигаться в инвалидной коляске. Его приговор - три года лишения свободы - тоже обжалован. Адвокаты указывают на нестыковки с вещественными доказательствами - один и тот же предмет в деле называют то компьютерной флешкой, то компакт-диском. В четверг в суде еще раз просмотрели видео общения между осужденными и потерпевшими. Ролик, как настаивает защита, только подтверждает: никакого разбоя не было. По крайней мере, со стороны их клиентов. Еще двоих неустановленных участников событий сейчас разыскивает полиция.

После сегодняшнего решения суда Мамаев вернется домой к жене и дочке. И, судя по интервью, которые он успел раздать после освобождения из СИЗО, инвалид даже не против того, чтобы попробовать себя в политике.

Кристина Одиноченко, "ТВ Центр".