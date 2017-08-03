Москва выделит гранты для реанимационных отделений городских больниц

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В больнице имени Юдина снова совершили чудо. Мальчику из Дагестана подарили возможность ходить. Такую сложную операцию у него на родине провести никто не решился. Но у столичных врачей для этого есть не только опыт, в их распоряжении - самые современные технологии. В четверг клинику посетил мэр Москвы. Сергей Собянин заявил, что реанимационные отделения московских больниц скоро получат дополнительную помощь.

Свои первые шаги Тимур делает осторожно, едва наступая на загипсованную ногу. В свои 15 лет последний раз он смотрел на мир из положения сидя или лежа. Передвигаться без посторонней помощи не мог, передает "ТВ Центр".

Ребенок не мог пользоваться обувью. В дальнейшем лучше бы не стало. Деформация могла привезти к ампутации. "В стопе 28 костей, около 33 суставов. Мы разобрали стопу, поставили ее в правильное положение. Какие-то кости удалили, какие-то соединили между собой, сделав новый сустав. Какие-то суставы замкнули, и зафиксировали их специальными титановыми имплантами", - рассказал врач-травматолог-ортопед ГКБ имени С.С. Юдина Виктор Процко.

Думали, что за одну операцию всего не сделать - в стопе много сосудов и нервов. Их нельзя задевать. Плюс, ко всему предстояло изменить анатомию стопы. 3,5 часа хватило. После операции прошел месяц, сейчас пациент в гипсе. Когда его снимут, Тимур начнет самостоятельно ходить.

"Клиническая больница имени Юдина - одна из самых крупных в Москве. Мощностью уступает только Боткинской. За последние годы здесь проведена серьезная реконструкция - улучшена материальная база, закуплено самое современное оборудование, которое позволяет проводить такие уникальные операции", - рассказал Собянин.

Ее сердце - это отделение реанимации. 144 тяжелых больных могут одновременно получать лечение. И каждому будет и внимание врачей, и жизненно важные приборы. Вертолетная площадка не простаивает.

С 7 часов в больницу доставляют пациентов в самом тяжелом состоянии - после аварий, травм, с серьезными заболеваниями. По специальному пандусу машина скорой попадает сразу на второй этаж. И золотые минуты уходят не на транспортировку, а уже на лечение больного. Мобильный компьютерный томограф позволяет проводить экстренную диагностику.

В стационарах Москвы - 47 отделений анестезиологии и реанимации только для взрослых. Чуть меньше - для детей. Мэр Москвы принял решение о выделении грантов в размере 30 миллионов рублей для материального поощрения врачей и медсестер этих отделений.

"На данный момент выделено 10 грантов на различные типы отделений реанимации интенсивной терапии, которые в сентябре, я надеюсь, увидят своих заслуженных победителей. Это даст качественное развитие наших отделений реанимации интенсивной терапии", - рассказал главврач ГКБ им. С.С.Юдина Денис Проценко.

Гранты даются на развитие клиники, на мотивацию врачей к дальнейшему самосовершенствованию. Оценивать работу специалистов будут по критериям, принятым во всем мире: скорость оказания помощи, тяжесть состояния больных, положительная динамика. Шестимесячная статистика позволит выявить победителя.

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр", Москва.