В Москве стартовал сезон продажи бахчевых

Теги: Москва торговля продажа

Почти 300 официальных арбузных развалов сегодня начали работать в Москве. В столицу арбузы и дыни привезли с юга России. Качество бахчевых проходит строгий контроль.

Определить легальные развалы в этом году очень просто. Теперь арбузы и дыни продаются не за металлическими решетками, а в деревянных палатках, передает "ТВ Центр". Здесь же можно найти все необходимые документы, они всегда находятся на самом видном месте.

В любой момент покупатель может ознакомиться с санитарной книжкой, заключением Роспотребнадзора и регионом происхождения бахчевых. Холодное лето внесло свои коррективы: сезон открыли арбузы из Краснодара и Ростова, чуть позже появятся из Астрахани и Дагестана. Обычно бывает наоборот.

Все партии проходят через лабораторию Роспотребнадзора. Только так можно с достоверностью узнать об отсутствии вредных микроэлементов. Но найти самый вкусный арбуз - дело непростое. Хороший арбуз обычно среднего размера с сухим хвостиком, яркой окраской и желтым бочком. С дынями дело обстоит немного иначе.

"Мы обращаем внимание на плодоножку. Плодоножка должна быть сухой. Но у дынь имеется определенная особенность. Мы надавливаем с противоположной стороны. И если она мягкая, а она в данной ситуации мягкая, то это говорит о зрелости данной дыни", - рассказала заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Москве Елена Игнатова.

В общей сложности в городе согласовано около 300 точек продаж бахчевых. Узнать адреса их размещения можно на портале открытых данных - dit.mos.ru. Достаточно ввести поисковый запрос - "бахчевые развалы" и вверху экрана нажать на вкладку - "карта".

"Периодически возникают несанкционированные точки продаж. Понятно, что в префектурах, управах совместно с Роспотребнадзором ведется работа по предотвращению этой деятельности. Арбузы и дыни изымаются и утилизируются. Предприниматель штрафуется от 5 до 50 тысяч рублей", - руководитель Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк.

Для физического лица также предусмотрен штраф. Но он небольшой - всего 2,5 тысячи рублей. Поэтому Департамент торговли и услуг вышел с инициативой увеличить штрафные санкции для таких продавцов до 30 тысяч рублей. Так как нелегальная торговля вдоль трасс может привести к серьезным отравлениям. Арбузы и дыни легко впитывают в себя тяжелые металлы от выхлопных газов. Последствия от такого "десерта" могут быть непредсказуемыми.

Екатерина Гоголева, Валерий Белинский, "ТВ Центр".