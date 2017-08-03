Путин поручил разобраться в причинах энергоаварии на Дальнем Востоке

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Президент России Владимир Путин поручил министру энергетики Александру Новаку проанализировать причины сбоя в энергосистеме Дальнего Востока, чтобы подобное не повторялось. О принятых мерах глава Минэнерго должен доложить председателю правительства Дмитрию Медведеву.

Президент России Владимир Путин поручил министру энергетики Александру Новаку разобраться в причинах сбоя в энергосистеме Дальнего Востока 1 августа. Об этом сообщил "Интерфакс".

"Вы проанализируете это все, доложите председателю правительства не только о выявлении причин, но и о предложениях, как вы сейчас сказали, с мероприятиями, которые бы не допускали подобных сбоев", - обратился Путин к Новаку.

В свою очередь Новак сообщил, что для недопущения столь масштабных аварий приняты все необходимые меры. По его словам, все потребители на Дальнем Востоке начали снова получать электроэнергию через 2,5 часа после сбоя.

В Дальневосточном федеральном округе 1 августа произошла авария в электросетях, ставшая причиной масштабных отключений электроэнергии в Приморском крае, Хабаровском крае, ЕАО, Амурской области и Забайкалье. Из-за сбоя было приостановлено движение на участке железнодорожной Транссибирской магистрали. Нарушения в работе ЛЭП также повлияли на поставки электроэнергии из России в Китай.