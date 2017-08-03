Ученые: через 30 лет число слепых людей увеличится втрое

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Число потерявших зрение людей к 2050 году вырастит втрое, через 33 года их может стать 115 миллионов человек. Причина – в росте стареющего населения. Самое большое число незрячих людей проживают в Южной Азии и в Африке к югу от Сахары.

Согласно подсчетам специалистов, число потерявших зрение людей к 2050 году вырастит втрое, говорится в материале медицинского журнала Lancet Global Health.

Сейчас из 7,4 миллиарда жителей планеты 36 миллионов потеряли зрения. А через 33 года эта цифра возрастет до 115 миллионов слепых, считают ученые.

Причина такого резкого ухудшения зрения - рост стареющего населения. Большинство слепых людей проживают в Южной Азии и в африканских странах южнее Сахары.

По данным исследования, на 2015 год более 200 миллионов человек страдают от средних и тяжелых нарушений зрения. К 2050 году эта цифра может превысить отметку в 550 миллионов человек.

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